ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

На предоставленной агентству видеозаписи визуального контроля белая Toyota на большой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, за ней следует микроавтобус сопровождения. Затем рядом с авто падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбегают военные, вытаскивают из подбитого внедорожника людей в форме и укладывают их на обочине.
По словам Бандераса, аэроразведка с помощью БПЛА вела наблюдение за военным объектом. В какой-то момент из здания вышли украинские бойцы, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны с машиной сопровождения направились в сторону промзоны.
«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражения противника. — Прим. ред.), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — рассказал собеседник РИА Новости.
Он уточнил, что оперативным методом «соответствующие силовые структуры» установили, что во возглавлявшем колонну автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.
Ранее в пятницу источник агентства сообщил, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-2000» и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 солдат.