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16:56 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о приближении самолета ВМС США к границе России

ВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за приближения к государственной границе самолета Военно-морских сил (ВМС) США, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Balon Greyjoy/CC0

«6 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВМС США», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена. В ведомстве подчеркнули, что во время полета российский МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние.

Это не первый раз, когда российский МиГ-31 поднимается в воздух из-за приближения американского самолета к госгранице. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот, госграница не была нарушена.

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