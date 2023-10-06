Минобороны сообщило о приближении самолета ВМС США к границе России

«6 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВМС США», — сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена. В ведомстве подчеркнули, что во время полета российский МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние.
Это не первый раз, когда российский МиГ-31 поднимается в воздух из-за приближения американского самолета к госгранице. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот, госграница не была нарушена.