18:49 (мск), источник: Ведомости

Балицкий: на разминирование Запорожской области уйдет не менее полугода

На полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области потребуется не менее шести месяцев. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам Балицкого, саперные подразделения и комендант ведут стабильную системную работу, следуя карте разминирования, однако работа предстоит долгая.

«Долго, думаю, на полгода как минимум для того, чтобы нам передали все объекты», — добавил губернатор.

Балицкий также рассказал, что на запорожском фронте ВСУ используют крайне мало техники, а в наступление идет в основном пехота.

«Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества», — рассказал Балицкий.

19 сентября Балицкий спрогнозировал новую волну контрнаступления Киева. По его словам, силы у украинской армии еще есть, но они на исходе и наступление грозит очередными колоссальными потерями.

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