Балицкий: на разминирование Запорожской области уйдет не менее полугода

По словам Балицкого, саперные подразделения и комендант ведут стабильную системную работу, следуя карте разминирования, однако работа предстоит долгая.
«Долго, думаю, на полгода как минимум для того, чтобы нам передали все объекты», — добавил губернатор.
Балицкий также рассказал, что на запорожском фронте ВСУ используют крайне мало техники, а в наступление идет в основном пехота.
«Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества», — рассказал Балицкий.
19 сентября Балицкий спрогнозировал новую волну контрнаступления Киева. По его словам, силы у украинской армии еще есть, но они на исходе и наступление грозит очередными колоссальными потерями.