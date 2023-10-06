23:40 (мск), источник: Известия
В Севастополе силы ПВО отразили атаку со стороны моря
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Севастополе отразили атаку Вооруженных сил Украины со стороны моря, сообщает 6 октября губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря», ― написал глава города в своем Telegram-канале.
Также он добавил, что все службы продолжают контролировать обстановку.
Этим же вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.
Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма.
Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.