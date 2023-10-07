05:15 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих», — сказал Савчук.

Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.

В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.

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