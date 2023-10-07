ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

«На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих», — сказал Савчук.
Также, по его словам, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. При контрбатарейной борьбе военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра.
В свою очередь, бомбардировочная авиация группировки уничтожила два командно-наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, заключил собеседник агентства.