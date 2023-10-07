05:28 (мск), источник: © РИА Новости
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в публикации.
В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в 05.05 утра.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов.
Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.