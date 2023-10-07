Источник: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для провокации против России

Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище, это третья ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин составляет 700 мегаватт.
«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции.
Украина уже совершала провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинением в адрес России — в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала, но начался нерегулируемый сброс воды.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одна из целей — лишить Крым воды,. Президент России Владимир Путин назвал это варварской акцией и отметил, что она привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на подрыв ГЭС Украина решилась из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении. СК возбудил уголовное дело о теракте.