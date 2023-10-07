ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами

«Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет “Точка-У”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.