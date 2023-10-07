11:37 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами

БЕЛГОРОД/МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская ПВО сбила три украинские ракеты «Точка-У» над Белгородской областью утром 7 октября, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех оперативно-тактических ракет “Точка-У”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

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