Вооруженные силы России отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

«Подразделения группировки войск “Восток” отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — говорится в сводке.
Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки на территории ДНР.
В этих боях противник потерял около 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении Западная группировка отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе Макеевки (ЛНР) и Лимана Первого (Харьковская область), а также нанесла поражение подразделениям 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки.
Там уничтожено более 40 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля, САУ Krab польского производства и американская артсистема М777.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ там составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.
Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Донецком направлении Южная группировка отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Веселого и Северного (ДНР). Там уничтожены порядка 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, артсистема М777 и гаубица Д-30.
На Запорожском направлении российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки, Работино и Малой Токмачки (Запорожская область). ВСУ потеряли около 50 человек, две бронемашины, два пикапа, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и пушку М-46.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. На островах Алешкинский и Переяславский на Днепре ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе. В окрестностях Ильичевска в Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ, а близ села Победа (ДНР) — пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады.
Кроме того, российские войска разбомбили несколько складов: в районе Дубиевки (Черкасская область) — склады авиационных средств поражения украинских ВВС, близ Огурцово (Харьковская область) — склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, а на аэродромах Озерное в районе Житомира и Миргород в Полтавской области — склады топлива для авиатехники.
Силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационных ракеты HARM и 38 беспилотников.