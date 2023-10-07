20:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российская система ПВО сбила летящую в сторону Крыма украинскую ракету С-200

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Крым с помощью переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200, сообщили в Министерстве обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в заявлении.

Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили цель в воздухе, отметили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.

Кроме того, в ночь на пятницу боевики ВСУ попытались атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.

Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Революция'. Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского
Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта