Российская система ПВО сбила летящую в сторону Крыма украинскую ракету С-200

«Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в заявлении.
Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили цель в воздухе, отметили в ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.
Кроме того, в ночь на пятницу боевики ВСУ попытались атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.
Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.