Армия обороны Израиля заявила, что нейтрализовала сотни боевиков

«За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что два самолета израильских ВВС пресекли попытку боевиков проникнуть за ограждение безопасности рядом с контрольно-пропускным пунктом Карни на юге страны.
Ранее в субботу газета Haaretz со ссылкой на представителя полиции писала, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 террористов ХАМАС, еще десятки из них остаются на территории страны.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», объявило, что проводит операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.