Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

«В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Государстве Израиль с 3.00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений. Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в публикации.
Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армия обороны страны, по ее территории выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады «Аль-Кассам») объявило, что проводит операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.