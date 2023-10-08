Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 300

В министерстве пояснили, что в результате атак ранены 1590 израильтян, 19 из них находятся в критическом состоянии, 293 — в тяжёлом. Число взятых боевиками ХАМАС в заложники неизвестно, но ранее было известно о десятках.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших.