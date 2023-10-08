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02:00 (мск), источник: Life.ru

Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 300

Более 300 жителей Израиля погибли и свыше 1,5 тысячи пострадали в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны.

Источник: AFP 2023

В министерстве пояснили, что в результате атак ранены 1590 израильтян, 19 из них находятся в критическом состоянии, 293 — в тяжёлом. Число взятых боевиками ХАМАС в заложники неизвестно, но ранее было известно о десятках.

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших.

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