Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Похищение было совершенно на границе Израиля с сектором Газа, недалеко от города Офаким. В списке значатся Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Сейчас о судьбе девушек ничего неизвестно. Их гражданство также не поясняется.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.