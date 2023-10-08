Главное
Спецоперация на Украине
07:10 (мск), источник: Life.ru

Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Боевики ХАМАС похитили более 20 девушек и почти столько же мужчин с фестиваля электронной музыки Nature Party. Согласно опубликованному списку, среди них две участницы с русскими фамилиями.

Источник: AFP 2023

Похищение было совершенно на границе Израиля с сектором Газа, недалеко от города Офаким. В списке значатся Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Сейчас о судьбе девушек ничего неизвестно. Их гражданство также не поясняется.

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 5 явных сигналов, как определить любовную измену
Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта