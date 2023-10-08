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07:54 (мск), источник: ТАСС

Израильская армия наносит удары по территории Ливана

Она заявила о готовности «ко всем сценариям».

Источник: Reuters

ТАСС, 8 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В настоящее время артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», — говорится в сообщении на странице израильской армии в соцсети X (ранее Twitter).

Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям», ВС продолжат «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

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