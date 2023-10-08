07:54 (мск), источник: ТАСС
Израильская армия наносит удары по территории Ливана
Она заявила о готовности «ко всем сценариям».
ТАСС, 8 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«В настоящее время артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», — говорится в сообщении на странице израильской армии в соцсети X (ранее Twitter).
Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям», ВС продолжат «защищать безопасность жителей Государства Израиль».