10:11 (мск), источник: ТАСС

У острова Алексеевский под Херсоном уничтожили место скопления живой силы ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили у острова Алексеевский под Херсоном место скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск “Днепр” на херсонском направлении уничтожены: пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, а также одна единица автомобильной техники выведена из строя в населенном пункте Садовое. Потери ВСУ в живой силе: семь человек погибли, трое ранены. [Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплекты к ним в районе населенных пунктов Садовое и Понятовка. Потери ВСУ в живой силе: 10 человек погибли и 4 ранены. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский. Потери ВСУ в живой силе: 12 погибших и 2 раненых», — сказал он.

В островной зоне была уничтожена установка РСЗО «Град», на каховском направлении — место временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

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