«На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области», — уточнили в ведомстве.
Военные также поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
до 170 военнослужащих;танк;две боевые бронированные машины;три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Песчаного в Харьковской области.
Краснолиманское направление.
Бойцы Центральной группировки с помощью авиации и артиллерии отразили три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и боевиков из 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.
«Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины», — добавили в Минобороны.
до 65 военнослужащих;две боевые бронированные машины;гаубицу Д-30.Донецкое направление.
Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР.
«В районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — отметили в министерстве.
Кроме того, российские бойцы поразили пункт управления беспилотной авиации противника в районе Тоненького в ДНР, а в районе Новгородского уничтожили склад боеприпасов.
Помимо этого, в районе Ступочек в ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего украинская армия потеряла:
до 165 военнослужащих;две боевые бронированные машины;три пикапа;артиллерийскую систему М777 производства США. Южнодонецкое направление.
Восточная группировка отразила две атаки украинской теробороны в районе Приютного в Запорожской области.
Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику 72-й бригады украинской армии в районе Новомихайловки в ДНР.
Кроме того, в районе Золотой Нивы в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
«В районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — добавили в военном ведомстве.
свыше 185 военнослужащих убитыми и ранеными;две боевые бронированные машины;четыре автомобиля;гаубицу Д-20.Запорожское направление.
Российские бойцы, артиллерия и авиация ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.
Украинская армия потеряла:
до 30 военнослужащих;два автомобиля;гаубицу М119 производства США. Херсонское направление.
Российские военные нанесли огневое поражение противнику.
более 40 военнослужащих;два автомобиля;гаубицу Д-20.
Помимо этого, в районе населенного пункта Костырка в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.