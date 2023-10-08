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20:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве нашли тело экс-участника группы «Руки вверх!» с пробитой головой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тело экс-клавишника группы «Руки вверх!» Владимира Капырина с пробитой головой нашли в квартире в Москве, сообщил РИА Новости его отец Дмитрий Капырин. По его словам, сын не выходил на связь несколько дней. После этого Дмитрий с женой приехали в его квартиру.

Источник: РИА "Новости"

«Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает», — подчеркнул отец погибшего.

Мужчина уточнил, что у его сына также украли айфон и «приличную сумму» денег. По его словам, следователи сначала активно разбирались в деле, однако потом сообщили, что причиной смерти стали не побои. Тем не менее они не отрицают факт нанесения телесных повреждений и кражу, добавил Капырин. Он также подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти Владимира Капырина стала сердечная недостаточность. При этом телесных повреждений, в частности, пробитой головы, не имелось, добавил он.

Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор «Руки вверх!» Роберт Погосян.

«Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире. <…> Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти», — сказал собеседник агентства.

Погосян отметил, что музыкант не работал в группе «Руки вверх!» с 2019 года.

Владимир Капырин родился в 1987 году. Он был джазовым пианистом и гастролировал с группой «Руки вверх!», а также создавал аранжировки для концертов. Музыкальную карьеру начал, играя в группах «Харизма» и Jazzmobile.

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