В Москве нашли тело экс-участника группы «Руки вверх!» с пробитой головой

«Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает», — подчеркнул отец погибшего.
Мужчина уточнил, что у его сына также украли айфон и «приличную сумму» денег. По его словам, следователи сначала активно разбирались в деле, однако потом сообщили, что причиной смерти стали не побои. Тем не менее они не отрицают факт нанесения телесных повреждений и кражу, добавил Капырин. Он также подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у музыканта не было.
В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти Владимира Капырина стала сердечная недостаточность. При этом телесных повреждений, в частности, пробитой головы, не имелось, добавил он.
Смерть Капырина подтвердил в разговоре с РИА Новости концертный директор «Руки вверх!» Роберт Погосян.
«Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире. <…> Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти», — сказал собеседник агентства.
Погосян отметил, что музыкант не работал в группе «Руки вверх!» с 2019 года.
Владимир Капырин родился в 1987 году. Он был джазовым пианистом и гастролировал с группой «Руки вверх!», а также создавал аранжировки для концертов. Музыкальную карьеру начал, играя в группах «Харизма» и Jazzmobile.