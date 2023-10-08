Израиль официально перешел в состояние войны

Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.
Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС, в свою очередь, объявил против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Стороны ведут массированные атаки.
По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — более 300 погибших и тоже около 2 тыс. пострадавших.
В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.