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15:14 (мск), источник: РБК

Израиль официально перешел в состояние войны

После начала боевых действий израильский премьер Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. ХАМАС заявила, что ведет военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы».

Источник: AP 2023

Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.

Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС, в свою очередь, объявил против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Стороны ведут массированные атаки.

По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — более 300 погибших и тоже около 2 тыс. пострадавших.

В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.

Материал дополняется.

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