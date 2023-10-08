СМИ сообщили об обнаружении 260 тел посетителей фестиваля на юге Израиля

«Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», — говорится в заявлении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.
Бригада «Аль-Кассам» объявила, что проводит операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.