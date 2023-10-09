Под Артемовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Британии

«Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании», — сообщили в оборонном ведомстве.
На видео, предоставленном МО РФ, приводятся кадры боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска.
«В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска, штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с севера», — сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после удара артиллерии РФ по позициям украинских силовиков, штурмовые группы десантников выдвинулись на данный участок.
«Бойцы ивановского подразделения “Шторм” небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми», — дополнили в оборонном ведомстве РФ.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.