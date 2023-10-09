10:46 (мск), источник: © РИА Новости

Под Артемовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Британии

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Ивановские десантники захватили опорный пункт ВС Украины под Артемовском и 5 украинских военнослужащих, проходивших первичную военную подготовку Великобритании, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

«Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании», — сообщили в оборонном ведомстве.

На видео, предоставленном МО РФ, приводятся кадры боевой работы штурмовой группы ивановских десантников по зачистке позиций украинских войск на северном фланге от Артемовска.

«В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска, штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с севера», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что после удара артиллерии РФ по позициям украинских силовиков, штурмовые группы десантников выдвинулись на данный участок.

«Бойцы ивановского подразделения “Шторм” небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находилось около 15 военнослужащих ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми», — дополнили в оборонном ведомстве РФ.

Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
В Сети вспомнили 'пророчество' Жириновского об Украине и Ближнем Востоке
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта