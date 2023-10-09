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В Иерусалиме прогремели взрывы
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Иерусалиме прогремели взрывы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.
«В Иерусалиме сработали сирены, предупреждающие о ракетах, за которыми последовали взрывы», — уточнили в материале.
О сигнале тревоги в городе и в центральной части страны ранее сообщили в Армии обороны Израиля. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены также звучат в Тель-Авиве.
Перед этим бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву. В движении назвали удар ответом на обстрелы израильской армией жилых домов в секторе Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Постпред Москвы при ООН Василий Небензя озвучил призыв на закрытом заседании Совбеза по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.