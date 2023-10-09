Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино

По его словам, сейчас бои на ореховском направлении идут на двух участках: Работино-Вербовое и Работино-Копани.
«Работино-Вербовое — две попытки атак ВСУ. Они печально закончились для украинских боевиков, так как были накрыты нашей артиллерией, минометами и фронтовой авиацией. Несколько десятков боевиков, единиц транспорта и артиллерийских установок противника уничтожено», — сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска провели несколько удачных контратак на участке Работино-Копани.
«Ситуация на линии фронта находится под контролем наших военных», — заявил Рогов, добавив, что применение системы дистанционного минирования тыловых позиций и маршрутов снабжения приводит украинских военных в панику.