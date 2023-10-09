15:17 (мск), источник: © РИА Новости

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Войска Украины на донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли около 150 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражено три атаки противника, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На донецком направлении «Южная» группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки подразделений Украины в районах Курдюмовки и Водяного. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Клещеевки и Андреевки.

«Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказали в министерстве.

На запорожском направлении подразделениями ВС РФ, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также пресечена деятельность украинских диверсантов в районе Вербового.

«Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.

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