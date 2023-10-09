На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

На донецком направлении «Южная» группировка войск вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки подразделений Украины в районах Курдюмовки и Водяного. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Клещеевки и Андреевки.
«Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказали в министерстве.
На запорожском направлении подразделениями ВС РФ, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Также пресечена деятельность украинских диверсантов в районе Вербового.
«Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — уточнили в Минобороны.