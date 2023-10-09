Посольство РФ в Израиле сообщило о четверых пропавших без вести россиянах

«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», — сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.
«В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — добавила она.
Сотрудники российской дипмиссии пристально следят за развитием событий и постоянно оказывают содействие находящимся в Израиле россиянам, указала представитель посольства.
«Консульский отдел посольства России находятся в контакте с родственниками этих людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам», — заключила Рязанова.