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Палестино-израильский конфликт
17:07 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Израиле сообщило о четверых пропавших без вести россиянах

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны палестинских радикалов из ХАМАС, подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле.

Источник: AP 2023

«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», — сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

«В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — добавила она.

Сотрудники российской дипмиссии пристально следят за развитием событий и постоянно оказывают содействие находящимся в Израиле россиянам, указала представитель посольства.

«Консульский отдел посольства России находятся в контакте с родственниками этих людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам», — заключила Рязанова.

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