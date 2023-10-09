В пригороде Иерусалима ракетным ударом «Хамаса» повреждена мечеть Кадырова

Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году в честь его отца Ахмата Кадырова. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили $10 млн, в том числе $6 млн от правительства Чечни.
Пресс-служба армии Израиля сообщила о звуках сирен в Иерусалиме, которые предупреждают о ракетных обстрелах. По данным Times of Israel, при ударе были ранены жители Бейтар-Иллит в пригороде Иерусалима.
Кроме того, как сообщает Times of Israel, ВВС Израиля наносят удары по целям в Ливане после вооруженного проникновения через границу. В связи с этим жителей 28 городов на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном попросили оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления.
Утром 7 октября «Хамас» нанес одну из крупнейших ракетных атак по Израилю. Число погибших израильтян превысило 800 человек, еще 2,5 тыс. пострадали. На территории сектора Газа и западного берега реки Иордан погибли 576 человек. Еще 2,9 тыс. человек получили ранения. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ «Хамасу» «изменит лицо Ближнего Востока».