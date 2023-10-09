Главное
Главные новости 9 октября
22:14 (мск), источник: © РИА Новости

В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть обладатели российского гражданства, заявил представитель ХАМАС, его слова приводит агентство Reuters.

«Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки (людей. — Прим.ред.) с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на каждую атаку израильских военных на жилой дом в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив «не понимает гуманитарный язык» и поэтому с ним будут «разговаривать на том, который он понимает хорошо». Убайда при этом возложил ответственность на Израиль за это решение.

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.

По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
В Сети вспомнили 'пророчество' Жириновского об Украине и Ближнем Востоке
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта