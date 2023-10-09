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Палестино-израильский конфликт
9 октября, источник: Известия

Байден сообщил об 11 погибших гражданах США в ходе конфликта Палестины и Израиля

Минимум 11 граждан Соединенных Штатов Америки погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 9 октября сообщил президент США Джо Байден.

Источник: AP 2023

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

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