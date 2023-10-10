Во время загрузки произошла ошибка.
Кравцова отметила, что такая РСЗО может продолжать работу и днем и ночью. Единственная проблема, которая возникает в темное время суток, — это добраться до точки ведения огня с выключенными фарами, добавила она. Далее у военных всё на автоматизме — четыре минуты на развертывание и система готова к работе.
«Расчеты реактивных систем “Торнадо” работают и днем и ночью. Только что командиру поступили координаты внеплановой цели, и в полной темноте ребята выдвигаются на позицию», — рассказала журналист.
Работают по украинской армии фугасными снарядами повышенной мощности. Начальник расчета «Торнадо-С» Николай обратил внимание на то, что эта РСЗО максимально эффективна при уничтожении живой силы, скоплений техники и особо важных объектов украинских националистов, спрятанных в залитых бетоном укреплениях.
«Данная боевая машина — 9А54 “Торнадо-С” — применяется для поражения живой силы противника, для поражения скоплений техники, а также особо важных объектов в углублении противника на всем протяжении фронта. Самый важный объект, который [мы] поражали, — пункт временной дислокации противника. Соответственно, там располагались личный состав, а также бронетехника», — уточнил он.
Предшественник «Торнадо» — РСЗО «Смерч» советского производства, на которой Николай также успел поработать. По его словам, современная система более уникальна и эффективна.
«Уникальность этой машины, а также ее отличие от боевой машины “Смерч” 9А52−2 — это то, что значительно сократилось время выхода в боевую готовность, значительно увеличилась точность нанесения ракетного удара», — подытожил военный.
9 октября Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении уничтожили командные пункты украинской армии.
Ранее, 8 октября, командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне. При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.
5 октября Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.