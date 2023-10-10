ВКС нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР

«Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ.
Савчук добавил, что российские военные также сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.