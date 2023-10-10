В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов

«По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что «в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города».
Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.