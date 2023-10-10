09:19 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них — 24,5 тысячи — в Петровском районе Донецка, сообщает министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что «в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города».

Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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