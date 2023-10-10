12:08 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные продвинулись в Авдеевке
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Как минимум два укрепрайона противника уничтожены», — сказал он.
Гагин добавил, что только за прошедшие сутки противник потерял до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники ВСУ.
По его словам, сейчас продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в городе.
В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в городе.
Авдеевка — северный пригород Донецка, за последние семь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.