12:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные продвинулись в Авдеевке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Как минимум два укрепрайона противника уничтожены», — сказал он.

Гагин добавил, что только за прошедшие сутки противник потерял до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники ВСУ.

По его словам, сейчас продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в городе.

В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в городе.

Авдеевка — северный пригород Донецка, за последние семь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.

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