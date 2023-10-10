Посольство России сообщило о втором погибшем в Израиле россиянине

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — рассказал Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».
О первом погибшем россиянине стало известно вчера, 9 октября. Также посольство сообщало, что четверо граждан чистятся пропавшими без вести.
Анатолий Викторов также рассказал, что уже несколько сотен российских граждан подали в посольство заявления с просьбой об эвакуации. «Звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — рассказал посол. Он отметил, что сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским. В посольстве РФ сказали, что не обладают подтвержденными данными по этому вопросу.