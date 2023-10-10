Главное
Палестино-израильский конфликт
11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство России сообщило о втором погибшем в Израиле россиянине

Число погибших в результате войны Израиля и палестинского «Хамаса» россиян выросло до двух, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По данным диппредставительства, сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из страны.

Источник: AP 2023

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — рассказал Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».

О первом погибшем россиянине стало известно вчера, 9 октября. Также посольство сообщало, что четверо граждан чистятся пропавшими без вести.

Анатолий Викторов также рассказал, что уже несколько сотен российских граждан подали в посольство заявления с просьбой об эвакуации. «Звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — рассказал посол. Он отметил, что сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Представитель движения говорил, что у заложниках у «Хамаса» — люди с двойным гражданством, в том числе с российским. В посольстве РФ сказали, что не обладают подтвержденными данными по этому вопросу.

Лаура Кеффер

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков сделал заявление по поводу отмены выборов президента
«Соратников Пригожина» обвинили в планировании госпереворота
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта