Семьям 50 израильтян официально сообщили о захвате их родных в заложники

«Военные все еще проверяют информацию о заложниках и впоследствии свяжутся с другими семьями», — пообещал представитель ЦАХАЛ.
ХАМАС и военизированная группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) ранее заявили, что удерживают по меньшей мере 130 израильских заложников, захваченных во время нападения на южные районы страны 7 октября.
ЦАХАЛ подтвердила, что боевики взяли в заложники граждан Израиля, их удерживают в подконтрольном ХАМАС секторе Газа. Однако точное количество захваченных людей официальные власти Израиля не называли.
9 октября ХАМАС заявил о гибели израильских заложников в результате ракетных атак.
Боевики также пригрозили казнить оставшихся заложников и транслировать казни в прямом эфире, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа. В ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля ХАМАС будет казнить одного израильского заложника, пообещали лидеры боевиков.