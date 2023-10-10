На Донецком и Южнодонецком направлениях отразили четыре атаки ВСУ

На донецком направлении «Южная» группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки. Кроме того, в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины.
«За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказали в ведомстве.
На южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР.
«Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказали в министерстве.