13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие на Запорожском направлении за сутки потеряли более 80 солдат, танк, гаубицу и пушку за сутки на Запорожском направлении, сообщило российское Минобороны в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили: более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, подразделения ВС поразили с использованием авиации и артиллерийских средств расположение 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и северо-западнее Вербового.

На Донецком направлении боевые соединения Южной группировки отразили две атаки в районе Клещеевки ДНР. Удар также пришелся на места скопления личного состава и техники ВСУ вблизи Курдюмовки и Андреевки. За сутки украинские войска потеряли до 165 человек убитыми и ранеными, две бронемашины и три автомобиля.

На Южнодонецком направлении подразделения группы войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и обстреляли позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Никольского и Старомайорского ДНР. Суточные потери: до 200 человек, два автомобиля и гаубица Д-20.

Действиями группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовиков 12-й бригады спецназа и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР. Также поражены скопления сил и средств в районах сел Кременная (ЛНР), Григоровка и Торское (ДНР). На этом направлении украинские войска потеряли до 60 человек, две БМП, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении отражены четыре атаки. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 25 человек, уничтожены три автомобиля. В районе Херсона потери украинских военных составили более 50 человек и 12 автомобилей.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС нанесены удары в 118 районах.

Вдобавок средствами ПВО уничтожены 19 дронов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.

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