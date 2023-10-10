16:08 (мск), источник: © РИА Новости

Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Число погибших после обстрела села Поповка Краснояружского района возросло до двух человек, скончалась пожилая женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор заявил, что украинские военные дважды обстреляли село Поповка. Снаряд прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения.

«Уточненная информация по обстрелу села Поповка Краснояружского района. В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков. Глава области уточнил, что, предварительно, повреждения различной степени получили 4 частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте, добавил губернатор.

Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.

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