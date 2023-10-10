Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

Ранее губернатор заявил, что украинские военные дважды обстреляли село Поповка. Снаряд прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения.
«Уточненная информация по обстрелу села Поповка Краснояружского района. В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков. Глава области уточнил, что, предварительно, повреждения различной степени получили 4 частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте, добавил губернатор.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.