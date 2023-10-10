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Палестино-израильский конфликт
17:35 (мск), источник: Ведомости

Число погибших в Израиле достигло 1000 человек

При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Об этом сообщило посольство Израиля в США.

Источник: AP 2023

«Более 998 человек убиты, более 3418 ранены, 4989 ракет были запущены», — говорится на странице посольства в соцсети X (бывший Twitter).

Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле — два человека, в Иерусалиме — четверо. Минздрав сообщил о гибели людей и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.

Ранее стало известно, что количество погибших россиян в результате атаки увеличилось до двух человек.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.

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