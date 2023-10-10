19:33 (мск), источник: ТАСС
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.