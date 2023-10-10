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20:05 (мск), источник: © РИА Новости

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X.

Источник: AP 2023

«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», — говорится в публикации.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.

Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.

По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.

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