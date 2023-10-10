20:05 (мск), источник: © РИА Новости
Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, сообщил МИД Палестины в соцсети X.
«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», — говорится в публикации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.