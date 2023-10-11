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Палестино-израильский конфликт
04:47 (мск), источник: © РИА Новости

С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы

ООН, 11 окт — РИА Новости. Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Источник: AFP 2023

Массовое перемещение продолжалось в течение последних 24 часов по всему сектору Газа, общее число перемещенных лиц в настоящее время превышает цифру в 263 934 человека.

В УКГВ ожидают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих. По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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