Среди погибших в Израиле были советский ученый Сергей Гредескул и его жена

По словам Хохлова, супруги погибли 7 октября в своем доме в результате атаки боевиков «Хамаса». Имени Виктории и Сергея Гредескула числятся в списке погибших на юге Израиля, который опубликовало издание Newsru.co.il.
81-летний Сергей Гредескул работал в Физико-техническом институте ЦССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б. И. Веркина. В 1990-е он переехал в Израиль и работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад ученый вышел на пенсию.
7 октября в приграничные районы Израиля вторглись боевики «Хамаса». По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак «Хамаса» погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тыс. — получили ранения. Из них четверо погибших — россияне. Еще шестеро граждан РФ числятся без вести пропавшими. Палестинская сторона сообщала о гибели 830 человек.