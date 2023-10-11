Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

«На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск “Запад” нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое», — рассказал офицер.
Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия российской группировки уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.
«Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата», — уточнил Зыбинский.