05:47 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация нанесла под Купянском 14 ударов по бригадам ВСУ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск “Запад” нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое», — рассказал офицер.

Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия российской группировки уничтожила 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.

«Общие потери противника составили более четырех взводов живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата», — уточнил Зыбинский.

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