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Палестино-израильский конфликт
08:54 (мск), источник: Ведомости

Армия Израиля сообщила об ударах по военно-морским объектам «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по военно-морским объектам палестинской радикальной организации «Хамас». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Источник: Силы Армии обороны Израиля

«В минувшие сутки были атакованы морские объекты террористической организации “Хамас”, атакованы якорные стоянки Хан-Юнис и Газа, которые используются террористической организацией “Хамас” в попытке осуществить атаки в морском пространстве Израиля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что якорные стоянки попали под артиллерийский огонь с ракетных кораблей, боевых вертолетов и артиллерийских батарей с суши.

Помимо этого, в армии Израиля сообщили об уничтожении водолаза «Хамаса», который вечером 10 октября пытался проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа.

10 октября в ЦАХАЛе сообщили, что израильские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного члена политбюро «Хамаса» Закарию Абу Маамара, который был «координатором террористических группировок в секторе Газа».

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным Минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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