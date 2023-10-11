10:42 (мск), источник: © РИА Новости
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС
БАКУ, 11 окт — РИА Новости. ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников.