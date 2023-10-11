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10:42 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

БАКУ, 11 окт — РИА Новости. ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников.

Источник: © РИА Новости

«В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании», — сказал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ.

«В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно — Смоленской и Курской АЭС», — добавил он.

Ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, напомнил Бортников.

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