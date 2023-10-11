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10:55 (мск), источник: m24.ru

Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве

Спасатели пытаются вызволить машиниста.

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Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На станции метро “Печатники” столкнулись два поезда», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас машинист зажат между столкнувшимися поездами. Спасатели пытаются его вызволить, уточнили в экстренных службах.

В настоящее время интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.

Поезда не ходят от «Люблино» до «Дубровки», уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В обратном направлении движение проходит с увеличенными интервалами.

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