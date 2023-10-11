10:55 (мск), источник: m24.ru
Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве
Спасатели пытаются вызволить машиниста.
Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На станции метро “Печатники” столкнулись два поезда», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, сейчас машинист зажат между столкнувшимися поездами. Спасатели пытаются его вызволить, уточнили в экстренных службах.
В настоящее время интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.
Поезда не ходят от «Люблино» до «Дубровки», уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В обратном направлении движение проходит с увеличенными интервалами.