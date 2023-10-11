Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

«Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения… Наши наступательные действия сейчас, в том числе, сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону. К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населенных пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать, в том числе, эти пути снабжения», — рассказал Гагин.
По его словам, «началась масштабная операция по освобождению Авдеевки», российские военные намерены взять город в окружение, как это было в свое время с Соледаром и Артемовском. «Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город», — отметил Гагин.
По укрепрайонам противника в самой Авдеевке, добавил он, продолжает работать российская артиллерия. «ВСУ были вынуждены отступать с отдельных рубежей, а с каких-то позиций они просто бегут», — подчеркнул советник Пушилина.