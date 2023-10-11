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Палестино-израильский конфликт
13:36 (мск), источник: ТАСС

Авиация израильской армии атаковала объекты «Хезболлах» в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 октября. /ТАСС/. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитской организации «Хезболлах» в Ливане.

Источник: Reuters

Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Самолеты ЦАХАЛ атаковали объекты террористической организации “Хезболлах” в Ливане. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла район, из которого была зафиксирована стрельба», — сказано в сообщении.

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