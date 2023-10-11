14:46 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало кадры уничтожения британской AS-90

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 в зоне спецоперации.

Спецоперация на Украине
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Как уточнили в ведомстве, цель обнаружили операторы беспилотников.

«После точного попадания барражирующего боеприпаса воспламенились пороховые заряды, и произошла детонация боекомплекта. Британская САУ была полностью уничтожена», — подчеркнули в министерстве.

Как заявил в мае замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, Лондон поставил Киеву обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90. Кроме того, речь шла также о бронетранспортерах и бронемашинах.

При этом ранее в феврале газета Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву САУ AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия. Для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей казначейству нужно разблокировать средства. По данным СМИ, Лондон сможет получить новые установки не раньше 2029 года.

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