14:53 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России улучшили положение в районе Авдеевки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за сутки улучшила положение по переднему краю в районе Авдеевки в ДНР, противник потерял до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении активными действиями подразделений “Южной” группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны.

В результате поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР потери противника составили до 90 военнослужащих, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США. В районе Орловки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

«Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20», — добавили в ведомстве.

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